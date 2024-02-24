تفاؤل حذر في إسرائيل بشأن التقدم بمفاوضات صفقة تبادل أسرى مع "حماس"

عاد الوفد الإسرائيلي، اليوم السبت، من باريس حيث أجرى مباحثات حول تشكيل إطار من أجل إتمام صفقة تبادل أسرى مع حركة "حماس" الفلسطينية عبر الوسطاء.

وحسب سبوتنيك، أفاد موقع "واللا" الإسرائيلي نقلا عن مصدرين مطلعين بأن "مفاوضات باريس شهدت تقدّما في ملفات عدد وهوية الأسرى الفلسطينيين".

وأشار الموقع إلى أن "مجلس الحرب الإسرائيلي سيجتمع مساء اليوم السبت لعرض ما طُرح في مباحثات باريس".

وبحسب الموقع، فإن "هناك تقدماً قد تم إحرازه في المفاوضات، إلى الحد الذي قد يسمح بالانتقال إلى تفاصيل الاتفاق مثل عدد وهوية الأسرى الذين سيتم إطلاق سراحهم كجزء من الصفقة".

وأكد مسؤول مطلع على المفاوضات أن "التقدم جار نحو مفاوضات أكثر تفصيلا، وتعتمد قدرة الوسطاء على إقناع حماس بالموافقة على الإطار الجديد الذي تم تحديده في اجتماع باريس".

وفي السياق، ذكر مصدر لـ "القناة 12" الإسرائيلية، أنها "كانت محادثات جيّدة، وهناك تقدم جدي يؤسس لمفاوضات".

وفي إطار المباحثات، التقى رئيس جهاز (الموساد) دافيد برنياع، بشكل منفصل، مع رئيس وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكي (CIA)، وليام بيرنز، ورئيس الحكومة القطرية، ورئيس الاستخبارات العامة المصرية، عباس كامل بالإضافة إلى ذلك، عُقدت اجتماعات موسعة بمشاركة أعضاء الوفد الإسرائيلي الذي ضم رئيس جهاز الأمن العام "الشاباك"، رونين بار، مع ممثلي الدول الثلاث.

وفي الساعات الأخيرة، ساد في إسرائيل "جو من التفاؤل الحذر"، على حد تعبير وسائل إعلام إسرائيلية، باعتبار أن المفاوضات "ستنجح هذه المرة".

ويواصل الجيش الإسرائيلي قصف القطاع منذ أكثر من 4 أشهر، حيث دمر أحياء بكاملها، وتسبّب بنزوح 1.7 من أصل 2.4 مليون نسمة، وأثار أزمة إنسانية كارثية، بحسب الأمم المتحدة.