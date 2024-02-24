أردوغان: 140 يوما وما زال العالم يكتفي بمشاهدة جرائم إسرائيل في غزة

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن "140 يوماً مرت ولم يفعلوا شيئاً تجاه جرائم الإنسانية التي ارتكبتها إسرائيل، بل اكتفوا بالمشاهدة".

وحسب سبوتنيك، قال أردوغان، في خطاب له في ولاية سكاريا، إن "الأمر بلغ أيضا أن مجلس الأمن لا يدعو بل لا يستطيع أن يدعو إسرائيل إلى وقف نار فوري"، مضيفا أنه "لم تُظهر القوى الغربية ولا مجلس الأمن أي سعي مثمر لوقف التوحش الإسرائيلي"، حسب وكالة "الأناضول" التركية.

وتدلي تركيا، هذا الأسبوع، ببيان رسمي بشأن القضية المرفوعة ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، والتي تتعلق بـ"العواقب القانونية لممارساتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة".

وفي أواخر شهر يناير/ كانون الثاني الجاري، أصدرت محكمة العدل الدولية حكمها بشأن اتخاذ تدابير مؤقتة في القضية المقدمة من جنوب أفريقيا ضد إسرائيل، بشأن ارتكاب إبادة جماعية في قطاع غزة.