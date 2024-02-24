المقاومة الفلسطينية تنشر مشاهد لحظة استهداف تجمع لجنود الاحتلال في حي الزيتون

نشرت كتائب المجاهدين عبر حسابها، مشاهد من استهدافنا لتجمع للاحتلال بصواريخ قصيرة المدى، وتصاعد الدخان من مكان الاستهداف جنوب حي الزيتون بمدينة غزة.

وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 8 مجازر في القطاع، راح ضحيتها 92 شهيدا و123 مصابا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأشارت الوزارة - في بيان صحفي اليوم السبت إلى أن هذا العدد لا يتضمن الضحايا تحت الركام، وفي الطرقات، ممن يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم.

وأضافت الوزارة، أنه بموجب هذا التحديث ترتفع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 29 ألفا و606 شهداء، و69 ألفا و737 جريحًا منذ السابع من أكتوبر الماضي وهو تاريخ طوفان الأقصى.