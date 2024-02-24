نجم وست هام يونايتد يعتذر لـ ليفربول

قدم ميشيل أنطونيو، نجم وست هام يونايتد الإنجليزي، إعتذارًا لنادي ليفربول، بعدما تنبأ بعدم منافسة الريدز على لقب البريميرليج مع بداية الموسم الحالي.

وتحدث أنطونيو في تصريحات أبرزتها صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، حيث قال: "قبل الحديث عن أي شيء، فلدي ما اتحدث عنه، لقد قلت تعليقًا في بداية الموسم بأننا سننهي الموسم قبل ليفربول، لكنني أعتذر".

وتابع: "في ذلك الوقت كانت مشاعري جامحة، حيث كان الريدز يعاني أمام ولفرهامبتون قبل مواجهتنا، لكنني لم أكن موفقًا في ذلك التصريح".

وأضاف: "أظن أن فريقي وست هام سيُنهي الموسم في المركز السادس أو السابع، كانت هناك الكثير من الإحصائيات حول ليفربول ويورجن كلوب، ولكن مع مرور الوقت، وجدوا النسق واستمروا في تحقيق النتائج الإيجابية".

وأتم أنطونيو تصريحاته: "واضح أنني كنت مخدوعًا في بداية الموسم، لذلك أنا أعتذر علنًا لجماهير ليفربول وللاعبي الفريق، أنا أسحب هذه التصريحات بكل شجاعة كما اعتدت".