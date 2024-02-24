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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

مانشستر يونايتد بالقوة الضاربة أمام فولهام بالدوري الإنجليزي

مانشستر يونايتد
مانشستر يونايتد

كشف الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد بقيادة المدرب إيريك تين هاج، التشكيل الرسمي لمواجهة فولهام، ضمن منافسات الجولة الـ 26 من عمر الدوري الإنجليزي لهذا الموسم، في المباراة التي يستضيفها ملعب أولد ترافورد.

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ويقود راشفورد تشكيل مانشستر يونايتد أمام فولهام، في المباراة المقرر انطلاقها في الخامسة من مساء اليوم.

تشكيل مانشستر يونايتد أمام فولهام

المرمى: أندري أونانا

الدفاع: ديوجو دالوت، رافاييل فاران، هاري ماجواير، فيكتور ليندلوف

الوسط: برونو فيرنانديز، كاسيميرو، كوبي ماينو

الهجوم: أليساندرو جارناتشو، ماركوس راشفورد، أوماري فورسون

الجدير بالذكر أن مانشستر يونايتد يأتي في المركز السادس بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 44 نقطة، ويأتي فولام في المركز الـ12 برصيد 29 نقطة.

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