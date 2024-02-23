إصابة جديدة تضرب مانشستر يونايتد قبل مواجهة فولهام

تلقى نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي صدمة جديدة بعد إصابة مهاجمه النرويجي راسموس هويلوند قبل مباراته المقبلة امام فولهام ضمن منافسات بطولة الدوري الانجليزي الممتاز.

وكشف مانشستر يونايتد عن تعرض هويلند لإصابة عضلية يغيب على إثرها لفترلاة تتراوح من اسبوعين إلى 3 أسابيع ليتأكد غيابه عن لقاء فولهام.

وكان هويلند المتألق في المباريات الاخيرة مع الشياطين الحمر بتسجيله 7 اهداف خلال 6 لقاءات بالدوري الإنجليزي قد غاب عن صفوف الفريق في بداية الموسم بسبب معاناته من الإصابة.

ويسابق هولند الزمن للحاق بالمباراة المرتقبة بين مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي والمقرر لها يوم 3 مارس المقبل.