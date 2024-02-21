نجح الملياردير البريطاني، جيم راتكليف صاحب الـ (71 عاما)، في الاستحواذ على 25 بالمئة من أسهم نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، والتي بلغت قيمتها نحو 1.3 مليار دولار.

بيان مانشستر يونايتد

يسر نادي مانشستر يونايتد أن يؤكد إتمام السير جيم راتكليف عملية استحواذه على حصة 27.7% من أسهم النادي، وذلك بعد استيفاء جميع الشروط والموافقات اللازمة، بما في ذلك موافقة الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم والدوري الإنجليزي الممتاز.

وتفوق عرض راتكليف لشراء حصة أقلية من النادي على عرض القطري، الشيخ جاسم بن حمد آل ثاني، لشراء النادي بقيمة 6 مليارات دولار، في وقت قدّر فيه ملاك النادي الأميركيين قيمته بنحو 7 مليارات.

تفاصيل استحواذ الملياردير راتكليف على 25 % من أسهم مانشستر يونايتد

استثمر راتكليف مبلغا إضافيا قدره 200 مليون دولار لزيادة محفظة الأسهم الخاصة به، ليصل استحواذه إلى نحو 27.7 بالمئة، على أن يستثمر 100 مليون دولار أخرى بحلول 21 ديسمبر المقبل بهدف الاستثمار المستقبلي في البنية التحتية لملعب الفريق "أولد ترافورد"، بحسب بيان النادي.