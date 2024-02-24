السجن 5 سنوات للمتهم بترويج الحشيش بالساحل

عاقبت محكمة جنايات القاهرة، متهما بالسجن لمدة 5 سنوات، على خلفية اتهامه بحيازة وترويج مخدر الحشيش، بمنطقة الساحل في القاهرة.

البداية كانت عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، معلومات تفيد بقيام عاطل بترويج المواد المخدرة، بمنطقة الساحل في القاهرة.

بعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلى المتهم وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة من ضبط عاطل له معلومات جنائية بدائرة قسم شرطة الساحل، بتفتيشه عثر بحوزته على كمية من مخدر الحشيش بقصد الاتجار وزنت "كجم- فرد خرطوش- عدد من الطلقات لذات العيار".

بمواجهة المتهم اعترف بحيازته المضبوطات بقصد التربح والاتجار غير المشروع والمبلغ مالي حصيلة تجارته والسلاح بغرض الدفاع عن النفس.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإخطار النيابة التي تولت التحقيق.