انخفاض هائل.. سعر الدولار بمنتصف تعاملات اليوم السبت في السوء السوداء

سعر الدولار.. شهدت أسعار الدولار في السوق الموازية خلال منتصف تعاملات اليوم السبت في الأسواق المصرية، تراجعا كبيرًا، وتراجعت العملة الامريكية بمنتصف التعاملات بنحو 3 جنيهات عن مستهل تعاملات اليوم ليسجل سعر 1 دولار أمريكي نحو 51.60 جنيه مصري.

وفي هذا السياق تستعرض "بوابة الوفد الإلكترونية" سعر الدولار اليوم السبت بالسوق السوداء، وتحرص الوفد على تقديم كافة المعلومات اللازمة التي تستجد على ساحة العملة الامريكية، حيث يبحث الكثير من المواطنين عن أسعار الدولار بصورة لحظية، وجاءت الأسعار على النحو الاتي:

سعر بيع الدولار اليوم السبت بالسوق السوداء

الدولار

وصل سعر 1 دولار أمريكى 51.60 جنيه مصري.

وصل سعر 5 دولار أمريكى 258 جنيه مصري.

وصل سعر 10 دولار أمريكى 516 جنيه مصري.

وصل سعر 25 دولار أمريكى 1,290 جنيه مصري.

وصل سعر 50 دولار أمريكى 2,580 جنيه مصري.

وصل سعر 100 دولار أمريكى 5,160 جنيه مصري.

وصل سعر 150 دولار أمريكى 7,740 جنيه مصري.

وصل سعر 200 دولار أمريكى 10,320 جنيه مصري.

وصل سعر 250 دولار أمريكى 12,900 جنيه مصري.

وصل سعر 300 دولار أمريكى 15,480 جنيه مصري.

وصل سعر 500 دولار أمريكى 25,800 جنيه مصري.

وصل سعر 700 دولار أمريكى 36,120 جنيه مصري.

وصل سعر 1000 دولار أمريكى 51,600 جنيه مصري.