دبلوماسي: زيارة الرئيس الإريتري لمصر لها أهمية بالغة (فيديو)

قال السفير صلاح حليمة، نائب رئيس المجلس المصري للشؤون الإفريقية، إن هناك علاقة قوية تجمع بين مصر وإريتريا منذ عام 1993 عن طريق التبادل الاقتصادي والتعاون الفني عن طريق هيئة الشراكة المصرية، زيارة الرئيس الإريتري لها أهمية بالغة.

مجالات الاقتصاد والتبادل التجاري

وأضاف حليمة، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز" أن العلاقات بين البلدين ستشهد دفعة كبيرة خصوصا في مجالات الاقتصاد والتبادل التجاري وزيادة الاستثمار المصري في إريتريا خصوصا في المجال الزراعي وبناء القدرات، لافتًا إلى أن الأمن سيسطر على الزيارة خصوصا مع التطورات التي تحدث في المنطقة وخصوصًا في قطاع غزة والذي امتد إلى منطقة البحر الأحمر وجنوبه.

منطقة القرن الأفريقي

وأكد السفير صلاح حليمة، أن هناك تطورات كبيرة في منطقة القرن الأفريقي خصوصًا مع توقيع أثيوبيا وأرض الصومال اتفاقية للتعاون يسمح لأثيوبيا أن تكون لها قاعدة عسكريًا بالمخالفة بالقوانين والمواثيق الدولية وانتهاك سيادة الصومال، مشيرًا إلى أن من المواضيع التي يمكن أن التطرق إليها مكافحة الإرهاب وارتباطها بمنطقة الساحل الأفريقي والأزمة في السودان.