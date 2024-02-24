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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

أهلي 2008 يهزم الجونة بهدف في بطولة الجمهورية

أهلي 2008
أهلي 2008

حقق فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد 2008 فوزا على ضيفه الجونة، بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين اليوم السبت، على ملعب الأهلي بمدينة نصر، ضمن منافسات الجولة 22 من بطولة الجمهورية.

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جاء هدف فوز الأهلي في الدقيقة 37 عن طريق حمزة عبد الكريم، بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء.
وبدأ أهلي ٢٠٠٨ المباراة بتشكيل مكون من:
حراسة المرمى: يوسف صلاح.
الدفاع: مهند الشامي - عمر كمال - عمر هشهش - ياسين ياسر.
وسط الملعب: يوسف محمود - سيف أحمد - زياد أيوب - محمد صبري شندي - يوسف علاء.
الهجوم: حمزة عبد الكريم.

وشارك بلال عطية بدلًا من زياد أيوب، ويوسف حلمي بدلًا من شندي، وحمزة الدجوي بدلًا من سيف أحمد، وعمر أبو غزالة بدلًا من يوسف علاء.

بهذا الفوز رفع أهلي 2008 رصيده إلى 57 نقطة، وسجل 69 هدفًا مقابل 26 هدفًا في مرماه. 
 
ويضم الجهاز الفني لفريق أهلي 2008 بالأهلي كلا من محمود بيومي مديرًا فنيًا، ووائل إسماعيل مدربًا مساعدًا، ومصطفى عبد العظيم مدرب الحراس، وسيد عرفان الإداري، ومحمد الجمال طبيب الفريق، وعبد الله سمير مخطط الأحمال والإعداد البدني، وإبراهيم رشاد إخصائي التدليك.

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