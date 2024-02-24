حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدًا

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة غدًا الأحد، التي تكون مائلة للبرودة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، ودافئ على شمال الصعيد ومائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، وشديد البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

وأضافت، أن هناك شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وأكدت نشاط الرياح على مناطق من أقصى السواحل الغربية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

درجات الحرارة المتوقعة غدًا:

القاهرة والوجه البحري: العظمى 23 الصغرى 14

السواحل الشمالية: العظمى 21 الصغرى 13

جنوب سيناء: العظمى 25 الصغرى 16

شمال الصعيد: العظمى 25 الصغرى 10

جنوب الصعيد: العظمى 28 الصغرى 15