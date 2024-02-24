السبت 24 فبراير 2024
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

اتحاد جدة يكشف موقف جوتا من كلاسيكو الهلال بدوري روشن

بوابة الوفد الإلكترونية

كشف الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة موقف البرتغالي جوتا من المشاركة مع العميد في لقاءات دوري روشن السعودي. 

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وبحسب الحساب الرسمي لاتحاد جدة فان جوتا شارك بصورة أساسية في التدريبات الجماعية لفريقه مساء أمس الجمعة وأصبح جاهزا للقاء الوحدة المقبل في الدوري ومن المتوقع تواجده بشكل اساسي في كلاسيكو الهلال بالجولة الـ 22 بدوري روشن.
 

ويستضيف اتحاد جدة نظيره الوحدة يوم الاثنين المقبل على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية "الجوهرة المشعة" وذلك ضمن منافسات الجولة الـ21 من مسابقة الدوري. 

ثم بعدها يحل العميد ضيفا على الهلال يوم الجمعة الموافق 1 مارس المقبل على ملعب المملكة أرينا في كلاسيكو الجولة الـ 22 بدوري روشن.

ويحتل الفريق الكروي بنادي الاتحاد المركز الخامس بجدول ترتيب دوري روشن برصيد 34 نقطة، بينما يتواجد الوحدة في المركز التاسع برصيد 29 نقطة.

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