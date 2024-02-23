كريم بنزيما يكشف حقيقة رغبته في الرحيل عن إتحاد جدة
كشف النجم الفرنسي كريم بنزيما مهاجم فريق إتحاد جدة السعودي حقيقة رغبته في الرحيل عن النادي مع نهاية الموسم الجاري.
وقال كريم بنزيما في تصريحات تليفزيونية: “ أتدرب بشكل جيد خلال الفترة الاخيرة وأتمنى الظهور بشكل أفضل خلال المباريات المقبلة، أنا سعيد بتواجدي في نادي الإتحاد ".
وأضاف: “ ما قيل عن رغبتي في مغادرة الاتحاد غير حقيقي انا سعيد في المملكة العربية السعودية ”.
وأكمل بنزيما: “ ابذل قصارى جهدي دائماً ومستعد للمشاركة بإستمرار ولا توجد لدي مشكلة مع أحد منذ إنضمامي للفريق ”.
وعن سر استبعاده من معسكر جدة الأخير قال كريم بنزيما: “ عليكم أن تسالوا المدرب لقد كنت جاهزاً وأتدرب بشكل طبيعي، هذا كل ما يمكنني قوله ”.
وأتم: “ نحتاج دائماً لدعم جماهيرنا، واشكرهم على الأجواء الرائعة التي يوفرونها لنا خلال المباريات ”.