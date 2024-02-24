مشاورات أمريكية فرنسية بريطانية حول سبل الحد من التهديد النووي

عقد كبار مسؤولي الإليزيه والبيت الأبيض ومكتب مجلس الوزراء البريطاني مشاورات حول سبل الحد من التهديد النووي.



وذكر البيت الأبيض - في بيان نشره عبر موقعه الإلكتروني، اليوم السبت أن "هذه المشاورات تشكل جزءًا من التعاون الثلاثي طويل الأمد والمستمر لمنع انتشار المواد النووية وتعزيز القدرات التعاونية لمواجهة التهديد الذي يشكله إرهاب أسلحة الدمار الشامل في جميع أنحاء العالم".

وفي سياق متصل دعا الرئيس الأمريكي جو بايدن، الكونجرس إلى تمرير حزمة المساعدات الجديدة لأوكرانيا المقدرة بـ60 مليار دولار.

وقال بايدن ، حسبما أفادت قناة "الحرة" الأمريكية اليوم السبت ، إنه يتعين على رئاسة الكونجرس الأمريكي ضرورة الإسراع بالموافقة على حزمة المساعدات لأوكرانيا لأنها تتعلق بالالتزام الأمريكي والوفاء بوعود الولايات المتحدة للأوكرانيين ولجميع حلفائها.