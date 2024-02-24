بنزيما يكشف موقفه من الرحيل عن الدوري السعودي

نفي الفرنسي كريم بنزيما مهاجم اتحاد جدة الأنباء التي تحدثت عن رغبته في الرحيل عن الدوري السعودي في ظل تدهور علاقته بالمدرب الأرجنتيني مارسيلو جاياردو المدير الفني .

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وقال بنزيما في تصريحات لبرنامج نليفزيونية: أنا سعيد بالتواجد في السعودية، وأبذل قصارى جهدي مع اتحاد جدة ومستعد للعب دائما، ولا توجد لدي أي مشاكل مع أحد.. عليكم سؤال المدرب حول سبب استبعادي من معسكر جدة.. لقد كنت جاهزا وأتدرب بشكل عادي .

واضاف: في الفترة الأخيرة تدربت بشكل جيد، وأتمنى تقديم أداء أفضل في المباريات المقبلة.. أنا سعيد بتواجدي مع الاتحاد، وما أُشيع عن رحيلي أخبار مزيفة.

وعن تأهل الاتحاد إلى ربع نهائي دوري أبطال آسيا بعد فوزه علي نافباخور الأوزبكي (2-1)، قال بنزيما: "لقد كانت مباراة جيدة امام فريق قوي، ونستحق الفوز والتأهل.