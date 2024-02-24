جوميز يُلقي محاضرة فنية للاعبي الزمالك قبل المران الختامي استعدادا لمواجهة أبوسليم بالكونفدرالية

يُلقي البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، محاضرة فنية على اللاعبين في الثانية ظهر اليوم السبت بتوقيت مصر، قبل خوض المران الختامي استعداداً لمواجهة أبو سليم الليبي في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية .

ومن المقرر أن يخوض الزمالك مرانه الأخير في السادسة مساء اليوم بتوقيت مصر، على ملعب المباراة استعداداً للقاء أبو سليم الليبي المرتقب.

ويلتقي فريق الزمالك مع نظيره أبو سليم الليبي غداً الأحد، باستاد 19 مايو 1956، بمدينة عنابة الجزائرية، ضمن مباريات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وأخطر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، مسؤولي نادي الزمالك بانعقاد المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة أبو سليم الليبي في الخامسة والنصف مساء غداً السبت بتوقيت مصر قبل المران الختامي.

ويخوض الزمالك مرانه الأخير في السادسة مساء الغد بتوقيت مصر، على ستاد 19 مايو 1956 الذي يستضيف مباراة أبو سليم الليبي في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.