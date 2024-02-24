أوكرانيا: تسجيل 84 اشتباكًا مع القوات الروسية خلال 24 ساعة

أعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية اليوم السبت تسجيل 84 اشتباكا بين عناصر الجيش الأوكراني والقوات الروسية في عدة مناطق، خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وأضافت هيئة الأركان في بيان أوردته وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية - أن القوات الروسية نفذت هجمات على أراضي أوكرانية خلال الليلة الماضية.. مشيرة إلى أن القوات الروسية شنت 93 غارة جوية و141 ضربة باستخدام قذائف الصواريخ متعددة الإطلاق وعشر ضربات باستخدام الصواريخ، على مواقع جنود أوكرانيين ومناطق مأهولة بالسكان.

وأوضحت أن القوات الأوكرانية استهدفت مواقع ارتكاز قوات روسية ومعدات عسكرية تابعة للجيش الروسي.

وفي السياق ذاته.. أعلن الجيش الأوكراني اليوم السبت ارتفاع عدد قتلى الجنود الروس إلى 409 آلاف و10 جنود، منذ بدء العملية العسكرية الروسية في 24 فبراير 2022.

وذكرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية - حسبما أوردت وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية - "أنه خلال العامين الماضيين، خسرت روسيا أيضا 6 آلاف و534 دبابة و12 ألفا و425 من المركبات المدرعة و9 آلاف و952 من النظم المدفعية و999 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق و684 من أنظمة الدفاع الجوي، و340 طائرة مقاتلة، و325 مروحية، و25 سفينة حربية، فضلا عن 1576 من المعدات الخاصة، و7 آلاف و659 طائرة مسيرة، وغواصة واحدة، و12 ألفا و988 من المركبات وخزانات الوقود".