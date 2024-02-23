وزير الدفاع الروسي: لا يزال أمام الجيش الكثير لتحقيق النصر في أوكرانيا

أكد وزير الدفاع الروسي، سيرجي شويجو، أنه لا يزال أمام الجيش الروسي الكثير لتحقيق النصر في أوكرانيا، وفقًا لخبر عاجل أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية».

يذكر أن قناة «القاهرة الإخبارية»، عرضت في تقرير لها، آخر تطورات الحرب الروسية الأوكرانية، إذ أنه مع اقتراب الحرب الروسية الأوكرانية من عامها الثالث، أعلن قادة مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى عقد اجتماع افتراضي، غدًا السبت؛ لمناقشة دعمهم لأوكرانيا، في الوقت الذي تجهز فيه الولايات المتحدة الأمريكية أكثر من 500 عقوبة على روسيا وداعميها خلال الحرب.

أكثر من 500 عقوبة على روسيا:

قال متحدث باسم وزارة الخزانة الأمريكية، "إن الولايات المتحدة ستفرض يوم الجمعة أكثر من 500 عقوبة على روسيا وداعميها وآلة الحرب الخاصة بها، بالتزامن مع مرور عامين على الحرب بأوكرانيا، وأشار مسؤولون في الإدارة إلى أن هذه ستكون أكبر دفعة منفردة منذ بداية الحرب، وهي عقوبات ستطبقها وزارتا الخزانة والخارجية وتشمل إجراءات إضافية تهدف إلى معاقبة الكرملين على دوره في وفاة زعيم المعارضة الروسية أليكسي نافالني.

أرملة نافالني وابنته:

بعد اجتماع يوم الخميس مع أرملة نافالني وابنته في سان فرانسيسكو، استعرض الرئيس الأمريكي جو بايدن الإجراء، قائلاً إن إدارته "ستعلن غدًا عن عقوبات ضد بوتين المسؤول عن وفاته"، وفي وقت سابق من يوم الخميس، وصف مسؤول رفيع المستوى في وزارة الخارجية الأمريكية العقوبات المعلقة ضد روسيا بأنها "ساحقة".

وقالت وزيرة الدولة للشؤون السياسية الأمريكية فيكتوريا نولاند، خلال فعالية في واشنطن، أن العقوبات بعضها سيستهدف الأشخاص المتورطين بشكل مباشر في وفاة نافالني، لكن الغالبية العظمى منها مصممة لتدمير آلة الحرب لبوتين بشكل أكبر، لسد الثغرات في نظام العقوبات التي تمكن من التهرب منها، واعترفت "نولاند" بأن بوتين ومحتاليه وجدوا الكثير من الطرق للتهرب من العقوبات، ولهذا السبب عندما ترى هذه الحزمة التي ستنطلق في غضون يومين، فإنها تركز بشدة على التهرب، وعلى العقد والشبكات والبلدان التي تساعد في التهرب - عن طيب خاطر أو غير ذلك - وعلى البنوك التي تساعد في التهرب أو تدعم وتسمح بهذا النوع منه".

وتوقعت أيضًا أن تفرض الإدارة أيضًا عقوبات إضافية مرتبطة بوفاة نافالني في المستقبل، وقالت: "أتوقع أنه مع مرور الوقت سنكون قادرين على فرض المزيد والمزيد من العقوبات على الأشخاص المسؤولين بشكل مباشر عن وفاة نافالني"، ويقول المسؤولون المطلعون على الخطط إن "العديد من الإجراءات ستستهدف قطاع الدفاع الروسي، بما في ذلك عدد من الكيانات الخاضعة بالفعل لعقوبات من قبل الولايات المتحدة، وأن العقوبات المفروضة على وفاة نافالني في سجن روسي بعيد من المتوقع أن تستهدف أفرادًا يُعتقد أنهم لعبوا دورًا في اعتقاله ووفاته".

وطوال الحرب الروسية الأوكرانية، سعت الولايات المتحدة إلى إضعاف المؤسسة العسكرية لموسكو من خلال استهداف اقتصادها، ما يحد من قدرتها على استيراد التكنولوجيا الأساسية لتغذية مجمعها الصناعي الدفاعي، وخفض قيمة صادراتها، وقطع روسيا عن الخدمات المصرفية الدولية (نظام سويفت).

وعلى الرغم من العقوبات التاريخية، نما الاقتصاد الروسي على مدى العامين الماضيين، ويرجع ذلك جزئيًا إلى التجارة الثابتة للبلاد مع شركاء مثل الصين والهند، كما تمكن الكرملين من الحفاظ على ترساناته مخزنة، ولجأ إلى الحصول على بعض الأسلحة من إيران وكوريا الشمالية، وهما دولتان تخضعان أيضًا لعقوبات شديدة من قبل الغرب.