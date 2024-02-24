بايدن يدعو الكونجرس إلى تمرير المساعدات لأوكرانيا

دعا الرئيس الأمريكي جو بايدن، الكونجرس إلى تمرير حزمة المساعدات الجديدة لأوكرانيا المقدرة بـ60 مليار دولار.

وقال بايدن ، حسبما أفادت قناة "الحرة" الأمريكية اليوم السبت ، إنه يتعين على رئاسة الكونجرس الأمريكي ضرورة الإسراع بالموافقة على حزمة المساعدات لأوكرانيا لأنها تتعلق بالالتزام الأمريكي والوفاء بوعود الولايات المتحدة للأوكرانيين ولجميع حلفائها.

وزيرة الخارجية الألمانية ترفض الدعوات لإجراء مفاوضات مع بوتين

رفضت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك يوم الجمعة الدعوات لإجراء مفاوضات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من أجل إنهاء الصراع في أوكرانيا.

وقالت بيربوك "نسمع هذه الأصوات التي تقول تفاوضوا مع بوتين ولكن بوتين يوضح تماما أنه لا يرغب في التفاوض من أجل إحلال السلام".

وقالت الوزيرة الألمانية لمجلس الأمن الدولي في نيويورك يوم الجمعة إن بوتين يشير مرارا إلى "انتصاراته".

وسألت بيربوك المجلس "روسيا، وهي عضو دائم في المجلس، ترغب في أن تتنازل دولة مستقلة عن حقها في الوجود. أين سنكون إذا ساد هذا المبدأ".

وتساءلت بيربوك "أي منا سيكون التالي الذي يتعرض للغزو من جار لا يرحم؟.. إذا رضخنا لهذا، ستكون هذه نهاية الميثاق" الخاص بالأمم المتحدة. لذلك لن نوقف دعمنا لأوكرانيا، ليس الآن وليس غدا".

يذكر أن الذكرى الثانية لبدء غزو روسيا الشامل لأوكرانيا تحل اليوم السبت الـ24 من فبراير.