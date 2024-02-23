أستاذ علوم سياسية: ترامب استثنائي شعبوي وشخصية "بايدن" ضعيفة

قال الدكتور إحسان الخطيب، أستاذ العلوم السياسية، إن دونالد ترامب شخص استثنائي وشعبوي فهو من خارج الدوائر السياسية التقليدية، وعادة المرشح للرئاسة يكون على سبيل المثال حاكم ولاية أو سيناتور في مجلس الشيوخ، وينتقل من مركز إلى آخر إلى أن يصل إلى الرئاسة.

ترامب شخص شعبوي

وأضاف "الخطيب"، خلال مداخلة ببرنامج "صباح جديد"، المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن "ترامب" شخص شعبوي يعرف أن الإعلام له دور كبير، وليس لديه ضوابط كسياسي تقليدي، ورغم 91 تهمة جنائية إلا أنه ما زال هو المرشح الجمهوري.

وتابع: "هناك من يحب ترامب وهناك من يكرهه، وعدد قليل للغاية ليس لديه موقفا من ترامب، وما ساعده أن جو بايدن شخصية ضعيفة، وأن هناك انطباعا عند عدد كبير من الأمريكيين أن هذا الرجل يستخدم النظام القضائي ضد ترامب كسلاح".

القضية الفلسطينية

وواصل: "الناخب العربي والناخب المسلم الذي يهتم بالقضية الفلسطينية ليس لهم أحزاب، وهم أيتام سياسيا ليس هناك بيتا سياسيا لهم، والحزبين الجمهوري والديمقراطي يزايدون على بعضهما في موضوع إسرائيل".