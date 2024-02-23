الجمعة 23 فبراير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

بايدن يعلن فرض أكثر من 500 عقوبة جديدة على روسيا

جو بايدن
جو بايدن

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن أن الولايات المتحدة تفرض أكثر من 500 عقوبة على روسيا كما تفرض قيودا على التصدير على نحو 100 شركة بزعم دعمها لروسيا.

وحسب روسيا اليوم، جاء ذلك في بيان نشره البيت الأبيض اليوم الجمعة عشية الذكرى السنوية الثانية لانطلاق العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

 

وقال بايدن: "اليوم، أعلن عن فرض أكثر من 500 عقوبة جديدة على روسيا بسبب حربها المستمرة لغزو أوكرانيا وبسبب وفاة أليكسي نافالني.. ستستهدف هذه العقوبات الأفراد المرتبطين بسجن نافالني وكذلك القطاع المالي في روسيا والقاعدة الصناعية الدفاعية وشبكات المشتريات والمتهربين من العقوبات عبر قارات متعددة".

 

وأضاف: "كما نفرض قيودا جديدة على التصدير على ما يقرب من 100 كيان لتقديم الدعم من الباب الخلفي لآلة الحرب الروسية. نتخذ إجراءات لخفض عائدات الطاقة في روسيا بشكل أكبر. لقد وجهت فريقي بتعزيز الدعم للمجتمع المدني ووسائل الإعلام المستقلة وأولئك الذين يناضلون من أجل الديمقراطية في جميع أنحاء العالم".

وجدد بايدن دعوته لمجلس النواب الأمريكي لإقرار مشروع قانون تخصيص تمويل إضافي لأوكرانيا "قبل فوات الأوان"، مشددا على أن هذا المشروع "يوفر تمويلا عاجلا لأوكرانيا"، كما أنه "يستثمر في القاعدة الصناعية الدفاعية الأمريكية" أيضا.

 

وأضاف: "يدرك الكونغرس أنه من خلال دعم مشروع القانون هذا، يمكننا تعزيز الأمن في أوروبا، وتعزيز أمننا في الداخل"، محذرا من أن معارضة مشروع القانون هذا "تصب في مصلح بوتين".

 

وفي وقت سابق اليوم أعلن مجلس الاتحاد الأوروبي، عن إقرار الحزمة الثالثة عشرة من العقوبات ضد روسيا، والتي تم في إطارها فرض إجراءات تقييدية ضد 106 من الأفراد و88 من الكيانات.

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