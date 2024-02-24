عاجل.. إسرائيل تشن حملة دهم واعتقالات بالضفة الغربية فجر اليوم

شنت قوات الاحتلال الصهيوني – فجر اليوم السبت- حملة دهم في عدة مدن ومخيمات في الضفة الغربية تخللها اعتقالات ومواجهات متفرقة.

وحسب المركز الفلسطيني للإعلام فإن قوات الاحتلال اقتحمت وسط مدينة الخليل، ومنطقة وادي الهرية، وعند دوار طارق بن زياد، جنوب المدينة.

كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة يطا، جنوب الخليل، من الجهة الجنوبية، وداهمت عددا من منازل المواطنين في منطقة “أم السطر”، وفتشتها، دون أن يبلغ عن اعتقالات.

واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم السبت، قرية التوانة بمسافر يطا، جنوب الخليل واعتدت على أحد المتضامنين الأجانب، وهددته بالاعتقال في حال استمر بتوثيق انتهاكات المستعمرين وجنود الاحتلال بحق الأهالي وممتلكاتهم.

كما أطلق الاحتلال طائرات مُسيرة في أجواء القرية، وفرض حظرا للتجول، وأجبر المواطنين على البقاء في منازلهم.

وفي السياق ذاته، احتجز مستوطنون مسلحون عددا من المواطنين بالقرب من مدخل ماعين وشعب البطم بمسافر يطا، أثناء محاولتهم الوصول إلى منازلهم، ونكلوا بهم بعد أن قيدوهم.

كما اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم السبت، بيت تعمر وزعترة، شرق بيت لحم، وأخذت قياسات منزلين، تمهيدا لهدمهما.

واقتحمت قوة كبيرة من جيش الاحتلال، ترافقها جرافات، بيت تعمر، وحاصرت منزل المواطن عيسى علي صلاح زواهرة، والد الشهيدين محمد وكاظم، اللذين ارتقيا برصاص الاحتلال، الخميس، قرب العيزرية شرق مدينة القدس المحتلة، قبل أن تداهمه وتأخذ قياساته.

وداهمت، كذلك، منزل المواطن عزام أحمد الوحش في قرية زعترة، والد الشاب المصاب أحمد الوحش، وأخذت قياساته.

مواجهات نابلس

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم السبت، بلدة بيت فوريك، شرق نابلس.

واقتحمت قوات الاحتلال البلدة، وسط إطلاق للرصاص وقنابل الصوت، والغاز السام المسيل للدموع، ما أدى لاندلاع مواجهات، دون أن يبلغ عن إصابات.

واعتقلت قوات الاحتلال الشابين إسماعيل وعبادة حمد، عقب اقتحام منزلهما في قرية بزاريا، شمال غربي نابلس.

كما اقتحمت قوات الاحتلال عدة منازل في قرية برقة شمالي غرب نابلس، وعاثت فيها دمارًا وخرابًا واعتقلت الشقيقين حمزة ومحمد سلام الدسوقي.

اقتحام جنين

واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم السبت، عدة قرى شمال شرق جنين، حيث اقتحمت قوات الاحتلال اقتحمت جلبون، وعرانة، وجلمة، وبيت قاد، ودير أبو ضعيف، وفقوعة، وشنت حملة تفتيش، وسط إطلاق القنابل الضوئية.

واندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال في قرية كفر اللبد قضاء مدينة طولكرم، عقب اقتحامها بعدة آليات عسكرية فجر السبت.