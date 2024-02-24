أسيك أبيدجان الإيفواري يتأهل لدور الثمانية على حساب سيمبا التنزاني

دوري أبطال أفريقيا

تأهل فريق الكرة الأول بنادي أسيك أبيدجان الإيفواري لدور الثمانية ببطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، وذلك بعد تعادله السلبي مع سيمبا التنزاني، ضمن منافسات الجولة الخامسة بالمجموعة الثالثة بالمسابقة.

ولم ينجح كلا الفريقين في تسجيل هدف طوال 90 دقيقة من المباراة، ليطلق الحكم صافرة نهايتها بالتعادل السلبي.

ورفع أسيك رصيده إلى 11 نقطة في المركز الأول، بفارق خمس نقاط عن سيمبا صاحب المركز الثاني، ليضمن الفريق الإيفواري الصعود لدور الثمانية قبل جولة واحدة فقط من نهاية دور المجموعات.

وتقام مباراة أخرى بالمجموعة، اليوم السبت، وتجمع بين جوانينج جالاكسي البوتسواني وضيفه الوداد البيضاوي المغربي، صاحبا المركز الثالث والرابع على الترتيب برصيد أربع نقاط للفريق البوتسواني وثلاث نقاط للوداد.