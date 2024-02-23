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الجمعة 23 فبراير 2024
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

موعد مباراة ريال مدريد وإشبيلية في الدوري الإسباني

ريال مدريد
ريال مدريد

يواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد استعداداته القوية للمواجهة المرتقبة أمام إشبيلية، ضمن منافسات الدوري الإسباني لهذا الموسم.

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ويرغب ريال مدريد في تحقيق الفوز على نظيره إشبيلية، وذلك من أجل مواصلة صدارة ترتيب الدوري الإسباني لهذا الموسم، بعدما ابتعد بصدارة الليجا عن أقرب منافسيه جيرونا، صاحب المركز الثاني.
ويحتل ريال مدريد صدارة ترتيب الدوري الإسباني برصيد 62 نقطة،بينما يأتي جيرونا في الوصافة ب 56 نقطة، وبرشلونة ثالث الترتيب ب 54 نقطة.

موعد مباراة ريال مدريد وإشبيلية والقنوات الناقلة

تنطلق مباراة ريال مدريد أمام إشبيلية في العاشرة من مساء الأحد المقبل، في المباراة التي يستضيفها ملعب "سانتياجو بيرنابيو" معقل الريال.
ومن المقرر أن تُنقل مباراة ريال مدريد وإشبيلية عبر شبكة قنوات "بي إن سبورتس" القطرية، والتي حصلت على حقوق بث البطولة من سنوات عديدة ماضية.

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