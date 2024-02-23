شهاب أشرف يكشف تفاصيل النسخة الثالثة من «أسبوع القاهرة للصورة»

كشف المصور شهاب أشرف عمر، تفاصيل النسخة الثالثة من مهرجان "أسبوع القاهرة للصورة" Cairo Photo Week، والذي اقيم في الفترة من 8 لـ 18 فبراير 2024 مشيراً إلى أن المهرجان تضمن مجموعة متنوعة من الفعاليات وورش العمل والمحاضرات.

وأوضح شهاب أشرف، خلال تصريحات تليفزيونية ، أن فعاليات المهرجان تتناول فنون التصوير المختلفة وكل ما يتعلق بصناعة الصورة والفيديو والأعمال الوثائقية والفنية "السينمائية والإعلانية"، على أن تقام هذه الفعاليات في قلب القاهرة بمنطقة وسط البلد التاريخية، في 8 مواقع مختلفة، وبحضور العديد من المصورين حول العالم.

وأضاف ، أن النسخة الثالثة من المهرجان تأتي بعنوان BACK TO RAW، حيث يهدف المهرجان إلى وضع مصر والقاهرة على الخريطة الدولية لإقامة مثل هذه المهرجانات الفنية الضخمة التي تنظمها العواصم الكبرى في دول العالم، على غرار "أسبوع باريس للصورة" و"أسبوع ميلانو للصورة.

وأكد شهاب أشرف، أن المهرجان فرصة قوية لجذب وتجميع مجتمع التصوير الفوتوغرافي في مصر والشرق الأوسط وأفريقيا، كما أنه يعد حدثاً إقليمياً ودولياً بارزاً يربط ويقوي العلاقات بين العاملين في مجالات التصوير المختلفة، ويقدم المواهب المحلية والإقليمية، وشرائح جديدة من مناطق جغرافية وفئات عمرية وجنسيات مختلفة".

ونوه المصور أيضا، بأن فعاليات المهرجان، تشمل جميع أنواع التصوير الفوتوغرافي من التصوير الوثائقي والتجاري، الأزياء، الطعام، البورترية، التصوير الصحفي، تحرير الصور، الفنون الجميلة، التصوير المفاهيمي، الأرشفة، التصوير السينمائي والدعائي، والإنتاج الإعلامي وغيره ، هذا بالإضافة إلى تنظيم سلسلة متنوعة من ورش العمل، والمناقشات والمحاضرات، ونقد الصور و400 ساعة من تعليم التصوير الفوتوغرافي، والتي تشمل مناقشات مع أهم مصوري الأفلام الوثائقية والمصورين التجاريين والسينمائيين وصناع الإعلانات