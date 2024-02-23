الإسماعيلي يواصل تدريباته استعدادًا لمباراة الجونة في الدوري

واصل فريق الكرة الأول بـ نادي الإسماعيلي تدريباته عصر اليوم على الملعب الفرعي باستاد الإسماعيلية وذلك ضمن برنامج الاستعداد للقاء الجونة الأثنين المقبل على ملعب الأخير لحساب منافسات مسابقة الدوري المصري الممتاز.

المران اشتمل على مجموعة من الخطط الفنية المقرر الالتزام بها خلال مواجهة الاثنين قبل أن يشتمل على تدريبات البدنية بهدف الإرتقاء بالمعدلات البدنية لدى اللاعبين وذلك تحت إشراف أحمد سامح مخطط الأحمال.

المران شهد حضور الأستاذ مصطفى شلة أمين الصندوق فضلا عن كابتن على ابو جريشة رئيس قطاع الكرة بالنادي والكابتن عماد سليمان المشرف على الفريق الأول.

الإسماعيلي يستعيد جهود محمد حسن

يستعيد الفريق الإسماعيلي الأول لكرة القدم جهود لاعب وسط الارتكاز محمد حسن في مواجهة الجونة ،وذلك بعد انتهاء إيقافه في مواجهة الزمالك الأخيرة بسبب تراكم البطاقات الصفراء.

ويحل الدراويش ضيفا على الجونة يوم الاثنين المقبل على ملعب الأخير وذلك ضمن منافسات الأسبوع الرابع عشر من عمر مسابقة الدوري المحلي.

بذلك تكون صفوف الفريق مكتملة باستثناء الإصابات التي يعاني منها رباعي الفريق محمد عبد السميع ومروان حمدي ومحمد مخلوف ومحمد فوزي حارس المرمى.