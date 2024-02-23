طبيب الإسماعيلي يكشف عن الحالة الصحية لـ محمد عبدالسميع

قال الدكتور هشام مصطفى رئيس الجهاز الطبى لفريق الكرة الأول بالإسماعيلي إن محمد عبد السميع جناح الفريق يعاني من كدمة في الضلوع ستمنعه في التواجد في مواجهة الجونة المقبلة.

ويلتقي الإسماعيلي مضيفه الجونة يوم الاثنين القادم على ملعبه لحساب الجولة الرابعة عشر من البطولة المحلية.

وأضاف طبيب الفريق :"مروان حمدي تماثل للشفاء من الإصابة بإجهاد في العضلة الضامة وسيخضع لبرنامج تأهيلي قبل الانتظام بالتدريبات الجماعية خلال الفترة المقبلة".

وأكمل الدكتور هشام مصطفى :" محمد فوزي حارس المرمى ومحمد مخلوف يخضعان لبرنامج تأهيلي تمهيدا للتواجد بالتدريبات الجماعية في الأيام القادمة".