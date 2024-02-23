الإسماعيلي يستعيد جهود محمد حسن

يستعيد الفريق الإسماعيلي الأول لكرة القدم جهود لاعب وسط الارتكاز محمد حسن في مواجهة الجونة ،وذلك بعد انتهاء إيقافه في مواجهة الزمالك الأخيرة بسبب تراكم البطاقات الصفراء.

ويحل الدراويش ضيفا على الجونة يوم الاثنين المقبل على ملعب الأخير وذلك ضمن منافسات الأسبوع الرابع عشر من عمر مسابقة الدوري المحلي.

ويتطلع الفريق لاستكمال مسيرة النتايج الإيجابية بعد الفوز على سيراميكا والتعادل مع الزمالك في آخر جولتين.

بذلك تكون صفوف الفريق مكتملة باستثناء الإصابات التي يعاني منها رباعي الفريق محمد عبد السميع ومروان حمدي ومحمد مخلوف ومحمد فوزي حارس المرمى.