انخفاض بـ سعر طن القمح اليوم الجمعة في الأسواق المحلية

سعر القمح.. واصل سعر القمح خلال تعاملات اليوم الجمعة في الاسواق المحلية للمستهلم ولدى تجار الجملة، التسجيل نحو الانخفاض، إذ هبط طن القمح الروسي بنوعيه والأوكراني بمقدار 900 جنيه بالطن.

وتدرس الحكومة إجراء زيادة جديدة لسعر أردب القمح للموسم الحالي ليصل إلى 2000 جنيه للإردب بالتزامن مع ارتفاع سعر القمح في السوق المحلية خلال الفترة الأخيرة.

وفي هذا السياق تستعرض "بوابة الوفد الإلكترونية" أسعار القمح خلال تعاملات اليوم الجمعة، وتحرص الوفد على تقديم كافة الخدمات السعرية للسلع، لاسيما اسعار القمح، والتي تراجعت اليوم الجمعة، وجاءت الاسعار على النحو الاتي:

سعر طن القمح اليوم الجمعة

القمح

قمح روسي بروتين 12.5%

تراجعت أسعار القمح "بروتين 12.5%"، بنحو 300 جنيه، عند 18,500 جنيه للطن.

قمح روسي بروتين 11.5%

وانخفضت بشكل حاد أسعار القمح "بروتين 11.5%" في السوق المحلي بنحو 150 جنيه، ليصل عند 18,200 جنيه للطن، بدلاً من 18,350 جنيه.

قمح أوكراني بروتين 11.5%

ونزل سعر القمح «بروتين 11.5%»، بنحو 250 جنيه، ليصل عند 18,000 جنيه للطن.

سعر القمح للمستهلك

وسجل سعر كيلو القمح، اليوم، 30 جنيهًا للمستهلك.

أسعار القمح عالميًا

انتعشت أسعار العقود الآجلة للقمح ببداية تداولات اليوم، في بورصة شيكاغو التجارية؛ إذ زاد عقد مارس 2024، لتداول القمح، ليسجل 588.25 سنت للبوشل.

وصعد عقد مايو 2024؛ ليصل العقد الآجل إلى 583.5 سنت للبوشل بتعاملات اليوم، وقت كتابة الخبر.