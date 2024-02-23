تراجع أسعار الأعلاف اليوم الجمعة في الأسواق المصرية

أسعار الأعلاف.. شهدت أسعار الأعلاف خلال تعاملات اليوم الجمعة في الأسواق المصرية ولدى التاجر، تراجعًا، بمقدار 200 جنيه للطن، بالتزامن مع تراجع بعض الخامات أبرزها الذرة، والتي تشهد تراجع متواصل وسط زيادة بالمعروض.

وخيم الثبات والهدوء على معظم أسعار الخامات التي تدخل في صناعة العلف، إذ استقرت أسعار «كسب العباد 36% - دي دي جي إس- الجلوتين المحلي - الجلوتوفيد المحلي».

وفي هذا السياق تستعرض "بوابة الوفد الإلكترونية" أسعار الاعلاف خلال تعاملات اليوم الجمعة في الاسواق المصرية، وجاءت الاعسار على النحو الاتي:

أسعار خامات الأعلاف اليوم

الاعلاف

الجلوتين المحلي

استقرت أسعار الجلوتين المحلي، ليسجل سعر الطن 47,000 جنيه.

الجلوتوفيد المحلي

خيم الثبات على سعر الجلوتوفيد المحلي، ليبلغ 15,000 جنيه للطن.

الدي دي جي

لم يتغير مستويات سعر طن الدي دي جي اليوم، إذ استقر عند 20,000 جنيه.

كسب العباد 36%

وثبتت أسعار كسب العباد، ليسجل سعر الطن 22,000 جنيه.

سعر طن العلف

وهبطت أسعار الأعلاف، بالسوق المحلي المصري؛ إذ سجل طن علف «بادي تسمين سوبر 23%» 28,600 جنيه للطن، بانخفاض قدره 200 جنيه عن سعره أمس.

وسجل أيضًا سعر علف «نامي تسمين سوبر 21%» تراجعًا بنحو 200 جنيه، ليصل سعر الطن إلى 26,500 جنيه، كما بلغ سعر طن علف «ناهي تسمين سوبر 19%» 28,400 جنيه، منخفضًا بمقدار 200 جنيه عن سعره أمس.

وحقق سعر طن علف «بادي نامي 21%» تراجع، ليصل سعره إلى 28,100 جنيه، متراجعًا بمقدار 200 جنيه بالطن، مقارنة بـ28,300 جنيه للطن أمس.