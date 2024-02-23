وكيل صحة القليوبية يتفقد مستشفي قها التخصصي

بناءا علي تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، وبالتنسيق مع الدكتوره مها ابراهيم رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، أجري الدكتور حموده الجزار وكيل وزارة الصحة بمحافظة القليوبية، جولة مرورية لمستشفي قها التخصصي.

واستقبله أثناء الزيارة الدكتوره علي طبل مدير المستشفي، كما أطمأن علي انتظام سير العمل داخل المستشفي.

كما تفقد قسم الاستقبال والطوارئ ، واطمأن أيضا علي أحوال المرضي ، كما تأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الخاصة بالطوارئ.

كما راجع “ وكيل صحة القليوبية ” مع مدير المستشفي، الاجراءات التي تم اتخاذها لتلافي الملاحظات التي تم رصدها أثناء مرور الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان.