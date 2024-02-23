حكم صيام النصف من شعبان وفضائلها.. فيديو

دحض الدكتور حسن القصبي، أستاذ الحديث بجامعة الأزهر، المشككين في فضل ليلة النصف من شعبان، قائلًا: "هناك أحاديث كثيرة حسنة تعدد فضلها".

وقال، اليوم الجمعة، في حلقة خاصة عن "فضائل ليلة النصف من شعبان" على قناة الناس الفضائية: “هناك قاعدة عند أهل العلم أن الأحاديث الضعيفة يقوي بعضها بعضًا”، مردفًا: “لماذا ورد فضل يوم من الشهر ولم يرد فضل ليلة النصف من شعبان وقد صام النبي صلى الله عليه وسلم في شهر شعبان؟”.

فيما حسم الدكتور هاني تمام، أستاذ الشريعة بجامعة الأزهر، الجدل حول حكم صيام النصف من شعبان، قائلًا: "النبي صلى الله عليه وسلم حض على فضل صيام نهاره وصيام ليله، وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "من صام رمضان ثم أفطر من شعبان ثم صام من كل شهر رمضان كان كصيام الدهر".

وأردف: "قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "إذا كانت ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلتها وصوموا يومها، فَإِنَّ اللَّهَ يَنْزِلُ إِلَى سَمَاءِ الدُّنْيَا عِنْدَ غُرُوبِ الشَّمْسِ فَيَقُولُ: "أَلَا مِنْ مُسْتَغْفِرٍ فَأَغْفِرَ لَهُ؟ أَلَا مُسْتَرْزِقٌ فَأَرْزُقَهُ؟ أَلَا مُبْتَلًى فَأُعَافِيَهُ؟ أَلَا كَذَا، أَلَا كَذَا..؟ حَتَّى يَطْلُعَ الْفَجْرُ".

وقد أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نتذكر ليلة النصف من شعبان وندعو أن يغفر لنا ويدخلنا الجنة، وأن نصوم صبيحتها.

٤ ليال يستجاب فيهم الدعاء

من جهته قال الدكتور عاصم عبدالقادر، الأستاذ بجامعة الأزهر، إن الصحابة والصالحين ورد عنهم أنهم كانوا يصلون ليلة النصف من شعبان، مشيرا إلى أن سيدنا علي بن أبي طالب قال إن الناس يحبون أن يفرغوا أنفسهم في أربع ليالٍ: ليلة الفطر وليلة الأضحى وليلة النصف من شعبان وأول ليلة من رجب.

وتابع: "رُوِيَ عن عمر بن عبد العزيز أنه كتب رسالة إلى عدي بن عطاء: "يُذكر أن عمر بن عبد العزيز كتب رسالة إلى عدي بن الطلاع. وَيُذْكَرُ أَنَّهُ كَتَبَ كِتَابًا ذكر فيه هذه الليالي الأربع.

واستكمل: "وذكر خالد بن معدان - وكان من التابعين - خمس ليال في السنة لمن تابع التابعين وهي أول ليلة من رجب ونصف ليلة من شعبان، وقيام الليل إذا سمع النداء، وصيام النهار".