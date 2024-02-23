مدبولي: سنعمل على وقف التضخم والقضاء على سعرَي الصرف للدولار

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن هناك كمية كبيرة من العملات الأجنبية ستتدفق إلى مصر لحل أزمة السيولة الدولارية الموجودة حاليًا.

وأضاف، خلال اجتماع توقيع شراكة استثمارية كبرى بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة اليوم الجمعة، أن المشكلة تبدأ بتحقيق الاستقرار المالي والسيطرة على التضخم ووقفه بمساعدة البنك المركزي والحكومة.

وأوضح، أنه في إطار خطة الإصلاح الهيكلي للدولة المصرية، فإن الهدف هو القضاء على التضخم والحفاظ على مستوى الأسعار، وكذلك القضاء على وجود العملتين في السوق المصرية، مؤكدًا أن هذه الخطوة المهمة ستحل المشكلة.

وأكد مدبولي أن حجم الاستثمار في المشروع سيخلق ملايين فرص العمل، مشيراً إلى أن مصر تحتاج إلى أكثر من مليون فرصة عمل جديدة كل عام.

ونوه إلى أن حلم وضع مصر على خريطة السياحة العالمية، والوصول إلى 40 أو 50 مليون سائح، وأن تصبح مصدرًا ثابتًا ومستدامًا للدخل من النقد الأجنبي، سيتحقق من خلال هذا المشروع.