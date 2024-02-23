الجمعة 23 فبراير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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مدبولي: رأس الحكمة أكبر صفقة في تاريخ مصر على مساحة 170.8 مليون متر مربع

بوابة الوفد الإلكترونية

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن صفقة رأس الحكمة تعد أضخم صفقة استثمار مباشر في  تاريخ مصر بمساحة تبلغ 170.8 مليون متر مربع أي أكثر من 40 ألفا و600 فدان.

وأضاف خلال  كلمة نقلتها قناة القاهرة الإخبارية"، للإعلان عن “أكبر صفقة استثمار مباشر”، مساء الجمعة، أن شركة أبو ظبي التنموية القابضة ستؤسس شركة مساهمة مصرية باسم رأس الحكمة لإدارة وتشغيل المشروع،  وستكون بمثابة الشركة الأم المسئولة عن تطوير هذا المشروع.

وأضاف: "سيشتمل مشروع رأس الحكمة على مناطق سكنية من جميع المستويات وفنادق عالمية المستوى ومنتجعات سياحية ومشاريع ترفيهية ضخمة، بالإضافة إلى جميع الخدمات العمرانية التي تتمتع بها أي مدينة مثل المدارس والجامعات والمستشفيات والمباني الإدارية والخدمية ومنطقة خدمات حرة خاصة تشمل منطقة أعمال مركزية لجذب الصناعات التكنولوجية والصناعات الخفيفة والخدمات اللوجستية والشركات العالمية."

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