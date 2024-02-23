3 مواجهات بين الهلال والاتحاد السعودي في 10 أيام

حسم فريقا الهلال والاتحاد السعوديين بطاقة تأهلهما إلى الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا النسخة الحالية 2023 – 2024.

وتأهل الهلال على حساب سباهان الإيراني بعد التغلب عليه أمس بثلاثية مقابل هدف في إياب دور الـ16، بينما تأهل الاتحاد على حساب نافباخور بعد الفوز عليه بثنائية أمس والتعادل معه ذهابًا بدون أهداف على أرضه.

وضرب الهلال والاتحاد موعدًا لمواجهتين من العيار الثقيل في دور الـ8 من دوري أبطال آسيا، حيث ستقام مباراة الذهاب في الرياض بينما ستقام مباراة الإياب في جدة، لنجد أنفسنا أمام 3 مواجهات نارية بين الفريقين في 10 أيام فقط.

3 مواجهات للهلال والاتحاد في 10 أيام :

1 مارس.. الاتحاد ضد الهلال في الدوري السعودي

5 مارس.. الهلال والاتحاد في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال آسيا

12 مارس.. الهلال والاتحاد في إياب ربع نهائي دوري أبطال آسيا