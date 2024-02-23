بالأرقام.. الهلال يقترب من أطول سلسلة انتصارات في تاريخ كرة القدم

أصبح نادي الهلال السعودي بقيادة المدير الفني خورخي خيسوس، على بعد خطوات قليلة من تحقيق أطول سلسلة انتصارات في تاريخ كرة القدم، وذلك بعد تحقيق الفوز على سباهان الإيراني في إياب دوري أبطال آسيا أمس.

نجح فريق الهلال في تحقيق الفوز الـ23 له على التوالي، على حساب سباهان، ليصبح هلال "خيسوس" صاحب أطول سلسلة انتصارات متتالية في تاريخ النادي الأزرق، كما أصبح المدرب البرتغالي صاحب أطول سلسلة انتصارات بتاريخ الدوري السعودي.

وحقق الفريق تحت قيادة خيسوس 23 انتصارًا متتاليًا ولم يتعادل أو يخسر في أي لقاء، وسجل خلالها 69 هدفًا.

وقال جورجي جيسوس في حديثه للنجم البرازيلي نيمار:" نريد ـن نكسر رقم أياكس أمستردام الهولندي ويصبح الهلال صاحب أطول سلسلة انتصارات في تاريخ كرة القدم .. (27) انتصار !

4 انتصارات تفصل الهلال عن إنجاز تاريخي

مُتبقي لفريق الهلال 4 انتصارات متتالية قادمة وسيحقق الهدف المطلوب، بمعادلة رقم أياكس أمستردام 27، وفي حال تحقيق 5 انتصارات سيكون قد تخطى الرقم الخاص بالفريق الهولندي وتربع على صدارة القائمة بإنجاز تاريخي.