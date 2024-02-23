المرصد الأورومتوسطي: الاحتلال يواصل الإبادة الجماعية في غزة عقب قرار العدل الدولية

قال المرصد الأورومتوسطي، إنه رصد 6 مؤشرات رئيسية على مواصلة "إسرائيل" جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة خلال 4 أسابيع من قرار محكمة العدل الدولية، الذي ألزمها باتخاذ تدابير لمنع ارتكاب تلك الجريمة، وهي:

استمرار جرائم القتل الجماعي للمدنيين في قطاع غزة

تعمد إلحاق الأذى الجسدي والنفسي الخطير بسكان القطاع

إخضاع السكان عمدًا لأحوال معيشية بهدف الإهلاك الفعلي، بما في ذلك تدمير المساكن والمنشآت والبنية التحتية

التجويع وتعطيل وصول المساعدات الإنسانية

فرض إجراءات تهدف إلى منع الإنجاب داخل الأسر الفلسطينية

التحريض الرسمي والعلني من مسؤولين "إسرائيليين" على تصعيد ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية

وأضاف المرصد الأورومتوسطي، أنه وثق قتل جيش الاحتلال أكثر من 3847 فلسطينيًّا، بينهم 1306 أطفال و807 نساء، إضافة إلى إصابة نحو 5119 منذ صدور قرار محكمة العدل

ووصلت حصيلة الشهداء منذ السابع من أكتوبر الماضي إلى 38067، بينهم 14350 طفلًا و8620 امرأة، بما يشمل أكثر من 8 آلاف شهيد تحت الأنقاض وفي الشوارع لم تتمكن الطواقم الطبية من انتشالهم، منهم مئات بعد قرار المحكمة