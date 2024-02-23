نادي ادب الاسماعيلية يناقش رواية سرداب الجن

شهد قصر ثقافة الاسماعيلية، الامسية الاسبوعية لنادى ادب الاسماعيلية، ضمن انشطة الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، بإقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة أمل عبدالله، من خلال فرع ثقافة الاسماعيلية برئاسة شيرين عبد الرحمن.

حيث استضافه نادي ادب الاسماعيليه برئاسة د. حسن سلطان الشاعر ممدوح عبد الهادي لمناقشه روايته سرداب الجن، التي تدور احدثها في احدى قرى الصعيد حول صفوان بيك الذي قتل والد داوود واستولى على مقابر اثريه وكنوز من هنا ياتي دور داوود في الانتقام

والذي استعانه بالجن للتغلب عليه مع الاحداث وفي النهايه ينقلب الجن على داوود وفي صراع بين الخير والشر وهدم القرية ولكنهم تخلصوا من هذه اللعنه باللجوء الى الله وايات من الذكر الحكيم والقران الكريم،كما ناقش هذه الروايه كل من الدكتور عادل يوسف دكتوراه في اللغه العربيه بورسعيد الاديب محمد الديب رئيس نادي ادب الزقازيق والذي تتحدث عن الحبكه الدراميه للروايه والصراع القائم بين الجن المسلم والجن الشرير وكان بالاضافة لحضور الاديب عصام صقر سكرتير نادي ادب الزقازيق ، كما اضاف الاستاذ مجدي مرعي عضو مجلس اداره نادي ادب الاسماعيليه قراءه نقديه والذي وضح فيها علاقته بالجن علاقه الجن بالسينما والروايه، والقي الضوء ايضا علي تصميم الغلاف، تنفيذ نسمة عبد الفتاح، اشراف محمد رشدى مدير القصر