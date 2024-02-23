القبض على 3 متهمين  ببث القنوات المشفرة في الشرقية

واصلت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم التعدي على حقوق الملكية الفكرية، وجرائم القرصنة في مجال البث الفضائي.

بث قنوات مشفرة

وتمكن قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديرية أمن الشرقية ، من ضبط مالك شبكتين بث تلفزيوني لاسلكية لبث القنوات الفضائية المشفرة بدون ترخيص، وأخرى لتوزيع خدمات الإنترنت بدائرة قسم شرطة ثان الزقازيق، وبحوزته 46 قطعة لمكونات الشبكتين أجهزة ومعدات ومستلزمات لاستقبال الإشارة ومعالجتها وإعادة تشفيرها وبثها بصورة لاسلكية، و2 وحدة معالجة مركزية للتحكم في خدمات عملاء الشبكتين، وهاتف محمول يستخدم في إدارة الشبكتين والتواصل مع العملاء ويحتوى على محفظة إلكترونية.

كما تمكن ضبط مالك شبكة بث تلفزيوني لاسلكية لبث القنوات المشفرة بدون ترخيص بدائرة مركز شرطة أبو حماد، وبحوزته محطتين لتقوية إشارة البث اللاسلكي للشبكة و28 قطعة لمكونات الشبكة، أجهزة ومعدات ومستلزمات لاستقبال الإشارة ومعالجتها وتشفيرها وإعادة بثها بصورة لاسلكية.

وتم ضبط مالك شبكة بث تلفزيوني لاسلكية لبث القنوات المشفرة بدون ترخيص بدائرة مركز شرطة الزقازيق، وبحوزته وحدة معالجة مركزية ومحطة لتقوية إشارة البث اللاسلكي للشبكة، و26 قطعة لمكونات الشبكة أجهزة ومعدات ومستلزمات لاستقبال الإشارة ومعالجتها وإعادة بثها بصورة لاسلكية، وهاتف محمول يستخدم في إدارة الشبكة والتواصل مع العملاء، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

فك شفرة القنوات الفضائية..ضبط مالك محل لبيع الإلكترونيات بالموسكي

وفي سياق آخر ضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، المدير المسئول عن محل لبيع الإلكترونيات لحيازته أجهزة ريسيفر لفك شفرة القنوات الفضائية بالمخالفة للقانون.

وأكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام المدير المسئول عن محل للإلكترونيات له معلومات جنائية كائن بدائرة قسم شرطة الموسكي ببيع وتداول أجهـزة الريسيفر المجهزة لفك شفرات القنوات الفضائية المُشفرة من خلال الاتصال بالإنترنت.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المحل المشار إليه وضبط المذكور حال تواجده بالمحل، وعثر بداخل مخزن مُلحق به على 120 جهاز ريسيفر ماركات مختلفة مُجهزين لفك شفرات القنوات الفضائية المشفرة.

وبمواجهته أقر بحيازته للمضبوطات بقصد التصرف فيها بالبيع لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وجاء هذا في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم التعدي على حقوق الملكية الفكرية.