الجمعة 23 فبراير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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أيمن محسب: مصر ليس أمامها إلا توطين الصناعة والتوسع فيها (فيديو)

الدكتور أيمن محسب
الدكتور أيمن محسب عضو مجلس النواب

أكد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، أن مصر لديها القدرة على الإنتاج، موضحًا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أطلق مبادرة "ابدأ" لتوطين الصناعة المصرية ونجحت نجاحًا ساحقًا.

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أيمن محسب: أسعار السلع ستنخفض بعد صفقة الاستثمار الكبرى (فيديو)

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أيمن محسب: الدولار سيتراجع بعد إتمام صفقة الاستثمار المباشر (فيديو)

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "إكسترا نيوز" اليوم الجمعة، أن المبادرة ساعدت الشباب الخريجين، ومولت مشاريعهم بفائدة صغير أو دون فوائد، وبدأت الحكومة تشتري المخرجات ونجحت المبادرة.

وأوضح أن مصر ليس أمامها إلا توطين الصناعة والتوسع فيها، مطالبًا بتوعية المواطنين بطريقة الاستهلاك حتى لا ترتفع الأسعار.

مصر تواصل جذب الاستثمار ما يعمل على تخفيض الأسعار 

وأشار إلى أن صفقة الاستثمار المباشر التي من المقرر إعلانها اليوم الجمعة ستعمل على تخفيض الأسعار، مضيفًا أن مصر تواصل جهودها نحو جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وأوضح أن سلوك المستهلك هو من يصنع الأزمة، وهذا ما نشهده في هذه الفترة، مؤكدًا أن سعر الدولار الحالي ليس حقيقيًا، فهو ناتج لمضاربة في السوق الموازية.

وذكر أن زيادة الاستثمارات الأجنبية، ستسهم بشكل كبير في انخفاض أسعار السلع، بالإضافة إلى استقرار السوق، وتشجيع الكثير من المستثمرين للدخول في السوق.

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