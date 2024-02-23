أيمن محسب: أسعار السلع ستنخفض بعد صفقة الاستثمار الكبرى (فيديو)

أكد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، أن صفقة الاستثمار المباشر التي من المقرر إعلانها اليوم الجمعة ستعمل على تخفيض الأسعار، مضيفًا أن مصر تواصل جهودها نحو جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "إكسترا نيوز" اليوم الجمعة، أن سلوك المستهلك هو من يصنع الأزمة، وهذا ما نشهده في هذه الفترة، مؤكدًا أن سعر الدولار الحالي ليس حقيقيًا، فهو ناتج لمضاربة في السوق الموازية.

وذكر أن زيادة الاستثمارات الأجنبية، ستسهم بشكل كبير في انخفاض أسعار السلع، بالإضافة إلى استقرار السوق، وتشجيع الكثير من المستثمرين للدخول في السوق.

وهنأ الشعب المصري، على صفقة الاستثمار المباشر، مؤكدًا أن الدولار سيتراجع لأن الاستثمار المباشر الأجنبي يوفر عملة صعبة تسهم في السيطرة على التضخم وارتفاع الأسعار.

الصفقة بداية استثمارات جديدة

وقال إن المستثمر سيصرف مثل ما صرفه على الصفقة 5 أضعاف لتشغيل المشروع، ما يساهم في توظيف العمالة المصرية ونقل الفكر الأجنبي إلى الدولة.

وأوضح أن الاستثمار مبني على المنافسة، متابعًا: "المستثمر اللي أخد الصفقة ل منافسين في العالم، وبالتالي هيكون في صفقتين أو 3 بعد إتمام هذه الصفقة اليوم".

وقال إن ما جرى إنفاقه لتهيئة البيئة الاستثمارية في مصر والخطة الموضوعة لجذب الاستثمار جرت بنجاح والآن تؤتي ثمارها، لافتًا إلى أنه لا يمكن إنكار فضل الحوار الوطني الذي كان من ضمن أولوياته الاستثمار الأجنبي المباششر لتوطين الاستثمار في مصر.