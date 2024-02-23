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رئيس مجلس الإدارة
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رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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أيمن محسب: الدولار سيتراجع بعد إتمام صفقة الاستثمار المباشر (فيديو)

الدكتور أيمن محسب
الدكتور أيمن محسب عضو مجلس النواب

هنأ الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، الشعب المصري، على صفقة الاستثمار المباشر، مؤكدًا أن الدولار سيتراجع. 

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وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "إكسترا نيوز" اليوم الجمعة، أن المستثمر سيصرف مثل ما صرفه على الصفقة 5 أضعاف لتشغيل المشروع، ما يساهم في توظيف العمالة المصرية ونقل الفكر الأجنبي إلى الدولة.

وأوضح أن الاستثمار مبني على المنافسة، متابعًا: "المستثمر اللي أخد الصفقة له منافسين في العالم، وبالتالي هيكون في صفقتين أو 3 بعد إتمام هذه الصفقة اليوم".

الاستثمار المباشر يوفر العملة الصعبة

أكد أن أولويات الاستثمار اتجاه الدولة في الحفاظ على المواطن المصري، موضحًا أن الحفاظ على المواطن يضم عدة نواحي الأول عبر استقرار سوق الصرف المرتبطة بالعملات الأجنبية والجنيه المصري، مؤكدًا أن هذا كان السبب الرئيس في ارتفاع الأسعار على المواطن المصري.

وأوضح أن الاستثمار المباشر الأجنبي يوفر عملة صعبة يسيطر على التضخم وارتفاع الأسعار، مضيفًا أن الاستثمار المباشر يمنح الثقة للغرب والعرب باقتصاد مصر.

وقال إن ما جرى إنفاقه لتهيئة البيئة الاستثمارية في مصر والخطة الموضوعة لجذب الاستثمار جرت بنجاح والآن تؤتي ثمارها، لافتًا إلى أنه لا يمكن إنكار فضل الحوار الوطني الذي كان من ضمن أولوياته الاستثمار الأجنبي المباششر لتوطين الاستثمار في مصر.

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