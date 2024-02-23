محافظ الجيزة : انتهاء ٩٥% من مشروع الصرف الصحي بالإخلاص ورفع كفاءة وتطوير الطريق

أكد محافظ الجيزة تذليل كافة العقبات أمام تنفيذ كافه المشروعات القومية واعمال تطوير ورفع كفاءة الطرق والمحاور المرورية وذلك لتحقيق الاستفادة منها للمواطنين.

وشدد اللواء أحمد راشد علي أجهزة المرافق من مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء والغاز والاتصالات بضرورة التعاون والتنسيق الكامل مع الجهاز التنفيذي والشركات العاملة بالمشروعات المدرجة بخطط العمل وذلك للالتزام بالمواعيد المحددة للمشروعات لسرعة إنجازها في ضوء ما تشهده محافظة الجيزة من نهضة تنموية كبيرة .

تصريحات محافظ الجيزة جاءت خلال الاجتماع الموسع الذي عقدة بحضور اللواء محمد الكيلاني رئيس جهاز تعمير القاهرة الكبري وممثلي شركات المرافق للوقوف علي نسب التنفيذ في مشروعات احلال وتجديد وتحويل المرافق المتعارضة مع عدداً من المشروعات القومية الجاري تنفيذها بأحياء الطالبية والعمرانية والهرم وبولاق الدكرور وأوسيم والمنطقة الصناعية والاستثمارية وذلك في إطار المتابعات المستمرة للمشروعات للانتهاء منها وفقًا للخطط الزمنية المحددة .

وناقش المحافظ خلال اللقاء مراحل العمل في مشروع تحويل مرافق الكهرباء ومياه الشرب المتعارضة مع أعمال انشاء وتطوير محور ترعة الاخلاص نطاق حي الطالبية وذلك في اطار خطة المحافظة لتحويل القطاع من بؤر لتجمع المخلفات أعلي المصرف الي محور حضاري يخدم المترددين علي المنطقة ويكون موازياً لشارع ترسا خاصه بعد الأنتهاء من أعمال الصرف الصحي والوصلات المنزلية بنسبة ٩٥ % بذلك القطاع لتدعيم المنطقة بخدمة الصرف الصحي والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين .

واستمع المحافظ خلال اللقاء الي موقف قطاع الكهرباء ( الهرم ٢ و البدرشين ) لنقل المرافق المتعارضة مع المشروع واحلال وتجديد الكابلات الكهربائية ) وموقف قطاع مياه الشرب الخاص بتنفيذ خط مياه ٣٠٠مم لتحسين ضغوطات المياه بقطاع الاخلاص .

كما شهد الأجتماع استعراض موقف المرافق المتعارضة مع محور " تحيا مصر " في المسافة الواقعة من اسفل الطريق الدائري وحتي مزلقان لعبة .

كما شهد اللقاء الوقوف علي نسب تنفيذ المرافق المتعارضة مع مشروع محور عمرو بن العاص في القطاع من شارع الملك فيصل وحتي الطريق الدائري والخاص بإصلاح هبوط الصرف الصحي بشارع ابوعبيدة بن الجراح وإنشاء موزعات للكهرباء جديدة .

حيث كلف المحافظ رئيس شركة مياه الشرب وحي الهرم بسرعه انجاز المشروع والتنسيق مع إدارة المرور لتنفيذ أعمال القطع العرضي للطريق بما لا يعيق الحركة المرورية.

كما شهد الاجتماع استعراض موقف تنفيذ خط انحدار الصرف الصحي بمستشفي بولاق الدكرور الجديدة والمنطقة المحيطة بها مؤكداً علي ضرورة تكاتف الأجهزة المختصة لسرعه انهاء الاعمال .

ونافش المحافظ خلال اللقاء موقف تنفيذ بالوعات صرف الأمطار بطريق مصر إسكندرية الصحراوي والتي ستساهم في تصريف تجمعات مياه الأمطار لمنع التكدسات المرورية خلال نوبات الطقس السيئ .

ووجه المحافظ رؤساء الأحياء المختصة بضرورة التعاون مع الشركات المنفذة لتقديم الدعم اللازم وتذليل كافة العقبات لسرعة الأنتهاء من نقل المرافق المتعارضة لتحقيق الأستفادة القصوي منها .

كما ثمن محافظ الجيزة التعاون القائم مع جهاز تعمير القاهرة الكبري الذي اسفر عن تنفيذ عدد من المحاور المرورية الهامة بما يعود بالنفع والارتقاء بمستوي الخدمات المقدمة للمواطنين وأستغلال المساحات الفضاء أسفل المحاور المرورية في إنشاء ساحات انتظار لخدمة المناطق المار بها تلك المحاور.

حضر الاجتماع اللواء محمد الكيلانى رئيس جهاز تعمير القاهرة الكبري واللواء شاكر يونس السكرتير العام و محمد نور السكرتير العام المساعد ورئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي ومدير مديرية الأسكان ومدير مديرية الطرق ورؤساء أحياء الطالبية والعمرانية والهرم وبولاق الدكرور وأوسيم ورئيس جهاز المنطقة الصناعية والاستثمارية وأجهزة المرافق والشركات المنفذة .