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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

قرعة سهلة لليفربول في ثمن نهائي الدوري الأوروبي

ليفربول
ليفربول

أسفرت قرعة ثمن نهائي بطولة الدوري الأوروبي عن وقع ليفربول الذي يلعب في صفوفه الدولي المصري محمد صلاح في مواجهة سهلة أمام فريق سبارتا براج التشيكي.

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سبارتا براج التشيكي ضد ليفربول الإنجليزي

أولمبيك مرسيليا الفرنسي ضد فياريال الإسباني

روما الإيطالي ضد برايتون الإنجليزي

بنفيكا البرتغالي ضد رينجرز الأسكتلندي

فرايبورج الألماني ضد ويستهام يونايتد الإنجليزي

سبورتنج لشبونة البرتغالي ضد أتالانتا الإيطالي

ميلان الإيطالي ضد سلافيا براغ التشيكي

كارباكا أجدام الأذربيجاني ضد بايرليفركوزن الألماني

ويذكر ان  قرعة دور الـ16 لبطولة الدوري الأوروبي أجريت صباح اليوم الجمعة ، بمقر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) في مدينة نيون السويسرية.

 

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