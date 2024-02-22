موعد مباراة ليفربول وتشيلسي في كأس الرابطة الإنجليزية

ينتظر عشاق الكرة الإنجليزية مواجهة من العيار الثقيل ستجمع بين ليفربول وتشيلسي على ملعب ويمبلي في نهائي بطولة كأس الرابطة الإنجليزية.

وتتساوى دوافع الفريقان بالتتويج باللقب الإنجليزي لحسم أولى بطولات الموسم الحالي وإعطاء دفعة قوية للمنافسة على باقي البطولات الأخرى، وستكون المباراة ذات طابع خاص بالنسبة للريدز حيث يطمح لاعبي ليفربول إهداء المدرب الألماني المخضرم يورجن كلوب أول ألقاب الموسم، خاصة في ظل إعلان رحيله عن الريدز في نهاية الموسم الجاري.

في الجانب الأخر يستهدف تشيلسي تصحيح الأوضاع بعد سلسلة النتائج المخيبة في الدوري الإنجليزي تحت قيادة المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو

موعد مباراة ليفربول وتشيلسي

تقام مباراة ليفربول وتشيلسي يوم الأحد المقبل في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، السادسة مساءً بتوقيت السعودية، أن تذاع مباراة ليفربول ضد تشيلسي في نهائي كأس الرابطة الإنجليزية، عبر قناة bein sports premium 1.