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الخميس 22 فبراير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

ليفربول يهزم لوتون برباعية ويحافظ على صدارة الدوري الإنجليزي

بوابة الوفد الإلكترونية

حقق فريق ليفربول فوزا عريضا على نظيره لوتون تاون برباعية مقابل هدف ، خلال اللقاء الذي انتهت فعالياته منذ قليل على ملعب انفيلد لحساب الجولة ٢٦ من الدوري الإنجليزي.

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وانهى فريق لوتون الشوط الأول من المواجهة لصالحه متقدماً بهدف من دون رد ، قبل أن يعود الليفر في النتيجة خلال شوط اللقاء الثاني ويتمكن من تسجيل أربعة أهداف متتالية.

وبتلك النتيجة رفع فريق ليفربول رصيده إلى النقطة ٦٠ معززا صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز.
بينما يأتي لوتون تاون فى المركز الثامن عشر برصيد 20 نقطة.

وغاب الدولي محمد صلاح عن صفوف فريقه ليفربول بعد خروجه من القائمة النهائية للقاء

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