لأول مرة .. "المذيع الصغير" في جولة خاصة داخل مجلس النواب على شاشة dmc

يعرض برنامج 8 الصبح على شاشة قناة dmc غدا السبت من داخل مبنى مجلس النواب العريق بمناسبة مرور 100 عام على إنشاءه.

ولاول مرة يشارك " المذيع الصغير" في الجولة الخاصة داخل المبنى ورصد تاريخه ومقتنيات المتحف الموجود به وكذلك قاعة المجلس الرئيسية الشاهدة على تاريخ الحياة الديمقراطية في مصر.

الفقرة من تقديم المذيعة داليا أشرف ومشاركة ٣ من الأطفال هم شكران حسين ومحمود أشرف ورحمة البدراوي.

يذكر أن برنامج 8 الصبح..يذاع يومياً من الساعة الثامنة وحتى العاشرة صباحا.. ويرأس تحريره أحمد عبدالعظيم.