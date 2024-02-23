الأسهم الأوروبية تتجه لتحقيق مكاسب للأسبوع الخامس على التوالي

سجلت مؤشرات الأسهم الأوروبية، ارتفاعًا بشكل جماعي خلال تعاملات اليوم الجمعة 23-2-2024، بعد قادت نتائج أعمال قوية لكل من بنك ستاندرد تشارترد وشركة بي.إيه.إس.إف (باسف)، لكن ما يزال الحذر يسيطر على المتعاملين قبيل تصريحات من صناع السياسات في البنك المركزي الأوروبي.

صعد سهم بي.إيه.إس.إف بنسبة 1.5 بالمئة، بعد أن توقعت شركة الكيماويات العملاقة انتعاش الأرباح الأساسية في 2024، وقالت إنها ستخفض التكاليف السنوية بمليار يورو أخرى (1.1 مليار دولار).

وقاد مؤشر الكيماويات مكاسب القطاعات بارتفاعه بنسبة 0.7 بالمئة.

وبحلول الساعة 0821 بتوقيت جرينتش، ارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي بنسبة 0.2 بالمئة، متجها لتحقيق مكاسب للأسبوع الخامس على التوالي.

قفز سهم ستاندرد تشارترد البريطاني بنسبة 6.7 بالمئة مع إعلان البنك عن إعادة شراء أسهم بقيمة مليار دولار مع ارتفاع الأرباح، لكنه وضع توقعات متواضعة للنمو بشأن الانفتاح على الصين.

وفي المقابل، تراجع سهم أليانز 2.4 بالمئة، بعد أن قالت شركة التأمين الألمانية إن محفظتها العقارية تراجعت 6.2 بالمئة في 2023، إذ أعادت تقييم بعض الممتلكات وباعت أخرى.

وفي الوقت نفسه، أظهرت البيانات انكماش الاقتصاد الألماني بنسبة 0.3 بالمئة في الربع الرابع.

ويترقب المتعاملون تعليقات صانعي السياسة في البنك المركزي الأوروبي ومنهم كريستين لاغارد رئيسة البنك، للحصول على إشارات حول مسار خفض أسعار الفائدة.

البورصة المصرية تربح 5 مليارات جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للبيع، وسط تداولات بلغت 5.6 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 5 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 2.092 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.6 مليار ورقة مالية بقيمة 5.6 مليار جنيه، عبر تنفيذ 186.8 ألف عملية لعدد 206 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 93.02% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 3.32%، والعرب على 3.66%، واستحوذت المؤسسات على 17.42% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 82.57%.