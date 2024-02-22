البورصة تربح 5.4 مليار جنيه بختام جلسة تعاملات اليوم

ارتفع أداء مؤشرات البورصة بنهاية جلسة تعاملات اليوم الخميس بصورة جماعية بدعم مشتريات المستثمرين العرب.

ربح رأس المال السوقي للأسهم 5.4 مليار جنيه، ووصلت القيمة السوقية للأسهم إلى مستوى 2.092.7 تريليون جنيه.

ارتفع مؤشر إيجي أكس 30 الذي يقيس أداء أنشط ثلاثين شركة بنسبة 0.06% ليصل إلى مستوى 29320 نقطة.

كما شهد مؤشر إيجي أكس 70 الذي يقيس أداء الأسهم الصغيرة والمتوسطة صعودا بنسبة 1.4%، ليغلق عند مستوى 7854 نقطة.

ارتفع مؤشر إيجي أكس 100 الأوسع نطاقا والذي يضم الشركات المكونة لمؤشري إيجي أكس 30 وإيجي أكس 70 بنسبة 0.85%، ليغلق عند مستوى 10518 نقطة.

اتجهت تعاملات العرب للشراء وبلغت صافي مشترياتهم 331 مليون جنيه مقابل عمليات بيعيه للمستثمرين المصريين والأجانب وسط تداولات 5.6 مليار جنيه.